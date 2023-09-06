تمديد قوة شرق أفريقيا لمكافحة العنف في الكونغو إلى ديسمبر

قالت مجموعة شرق أفريقيا إنها مددت تفويض القوة التي شكلتها لمكافحة عنف الميليشيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى ديسمبر\كانون الأول.

وشكلت الدول السبع الأعضاء في مجموعة شرق أفريقيا القوة في أبريل\نيسان 2022 لوقف إراقة الدماء المرتبطة بعقود من النشاط المسلح في شرق الكونغو.

وقالت المجموعة في بيان نشر على حسابها على موقع إكس في وقت متأخر الليلة الماضية إن فترة ولاية القوة كان من المقرر أن تنتهي الجمعة لكن رؤساء الدول الأعضاء المجتمعين في العاصمة الكينية مددوا تفويضها حتى ديسمبر\كانون الأول.

وجاء في البيان “اتفق رؤساء الدول على تمديد التفويض لثلاثة أشهر أخرى”.

وكان فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ينتقد القوة الإقليمية في وقت من الأوقات بشكل علني.

واتهمها بالإخفاق في كبح جماعة إم23 المتمردة التي شنت هجوما في شرق البلاد العام الماضي.

وتسبب العنف في الكونغو في واحدة من أسوأ وأطول حالات الطوارئ الإنسانية في العالم، حيث يواجه أكثر من 27 مليون شخص نقصا في الغذاء، واضطر ما يقرب من 5.5 مليون إلى الفرار من ديارهم، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.