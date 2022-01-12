الأربعاء 9 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 12 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تمديد مهمة الجيش الألماني في العراق لمدة 9 أشهر

منذ دقيقتين
الجيش الألماني

الجيش الألماني

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات الألمانية اليوم الاربعاء عن موافقتها تمديد مهمة الجيش الألماني في العراق لمدة 9 أشهر أخرى.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت، اليوم، في برلين بعد اجتماع مجلس الوزراء الألماني: “من المقرر تمديد تفويض البرلمان حتى 31 أكتوبر/تشرين أول 2022. بوجه عام سيُجرى الاستعانة إجمالا بنحو 500 جندية وجندي”.

وأشار المتحدث إلى أنه من المقرر مراجعة المهمة بشكل شامل خلال فترة التفويض من قبل البرلمان للبت فيها.

ويتمثل التعديل في التفويض في استبعاد سوريا رسميا كمنطقة عمليات للجيش في هذه المهمة، وذلك بعد أن أوقفت ألمانيا تنفيذ طلعات استكشافية في المجال الجوي السوري.

وجاء في خطاب بعثت به وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ووزيرة الدفاع كريستينه لامبرشت إلى رؤساء الكتل البرلمانية، أنه من المنتظر الإبقاء على الحد الأقصى لعدد الجنود المسموح لهم بالمشاركة في هذه المهمة بـ 500 جندي.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يشارك في العراق في مهمة دولية لمكافحة تنظيم (داعش) الإرهابي.

    المزيد من أخبار العالم

    الطواقم الهندسية المصرية لاعادة إعمار غزة
    السيسي يوجه بإنهاء مراحل إعادة إعمار غزة
    كورونا في قطر
    كورونا
    قطر تسجل رقم قياسي جديد لإصابات كورونا اليومية
    علم كوريا الجنوبية
    كوريا الجنوبية تعلن تاريخ بدء استخدام الأقراص المضادة لفيروس كورونا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اكتشاف فائدة غير متوقعة لبذور الرمان
    اليكم أول مرّشح رسمي للإنتخابات النيابية المقبلة
    الجيش الإسرائيلي
    قرار مفاجئ للجيش الإسرائيلي.. تقليص إجازات الجنود وإلغاء التدريبات