تمديد نقل مساعدات الأمم المتحدة لسوريا حتى يناير

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اقتراع اليوم الثلاثاء على السماح باستمرار نقل مساعدات المنظمة الدولية لنحو أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا من تركيا حتى العاشر من يناير كانون الثاني.

وتوصل المجلس إلى اتفاق على ذلك في ثالث محاولة له بعد انتهاء التفويض الخاص بالعملية.

وامتنعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عن التصويت لأنها أرادت أن تستمر عملية المساعدات الإنسانية التي تجري منذ وقت طويل لمدة عام. واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الخاص بذلك يوم الجمعة ثم أخفقت في الحصول على الموافقة على مشروع قرار تقدمت به يمدد العملية لمدة ستة أشهر فقط.

وحل أجل التفويض بعملية المساعدات يوم الأحد.

واستخدمت روسيا في البداية حق النقض يوم الجمعة لحجب قرار بالتمديد للتفويض لمدة عام وكان القرار يحظى بتأييد 13 دولة بينما امتنعت الصين عن التصويت. وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إن بلادة ستواصل استخدام حق النقض ضد أي مشروع قرار غير الذي قدمته.

وقال ريتشارد جوان مدير قسم الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية “تمكن الروس من التحكم في نتيجة تلك العملية لكنهم كانوا بمفردهم طوال الطريق” مشيرا إلى أن الصين حاولت حشد التأييد للوصول لحل وسط ولم تشارك روسيا في الاعتراض بالفيتو.

ولم يحظ مشروع القرار الروسي الذي طرح في المقابل يوم الجمعة سوى بتأييد روسيا والصين وامتنعت 10 دول عن التصويت عليه.

ترى روسيا أن عمليات الإغاثة التي تقوم بها الأمم المتحدة لسوريين عبر تركيا تنتهك السيادة السورية ووحدة الأراضي وتقول إن المزيد من المساعدات يجب أن يتم إيصاله من داخل البلاد مما زاد من مخاوف المعارضة من أن الغذاء ومساعدات أخرى ستقع تحت سيطرة الحكومة.

وتصويت مجلس الأمن على تجديد تفويض إيصال المساعدات قضية شائكة منذ فترة طويلة لكنه يأتي هذا العام وسط تصاعد للتوتر بين روسيا والقوى الغربية بسبب غزو أوكرانيا.

وفي 2014، أصدر مجلس الأمن تفويضا لإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق تخضع لسيطرة المعارضة في سوريا من العراق والأردن ومعبرين من تركيا، لكن روسيا والصين اللتين تمتلكان حق النقض قلصا ذلك في عمليات تصويت سابقة لمعبر واحد فقط من تركيا.