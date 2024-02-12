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تمشيط إسرائيلي بالأسلحة الرشاشة لأطراف بلدة حولا

منذ 50 دقيقة
مناورات إسرائيلية على الحدود اللبنانية

مناورات إسرائيلية على الحدود اللبنانية

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي من موقعها داخل موقع العباد على تمشيط بالأسلحة الرشاشة لأطراف بلدة حولا الحدودية.

وفي آخر التطورات قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف بغارة جوية سيارة بها عناصر من حزب الله في منطقة مارون الراس جنوبي لبنان.

وأضاف الجيش في بيان أن نفذ غارات جوية على بنى تحتية لحزب الله في بلدتي الخيام والعديسة جنوبي لبنان، كما قصف مبنيين عسكريين وموقعا لحزب الله في بلدتي طير حرفا ومارون الراس جنوبي لبنان.

واستهدفت المسيّرة الإسرائيلية سيارة على طريق عام بنت جبيل، بينما أظهرت صور أن المركبة تعرضت لأضرار كبيرة.

وانتشرت أنباء عن أن الهجوم يستهدف محمد عبد الرسول علوية، مسؤول منطقة مارون الرأس في حزب الله.

وتعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية، الإثنين، وفق وكالة “فرانس كما شن الطيران الإسرائيلي غارتين إسرائيليتين على بلدتي الخيام والعديسة جنوبي لبنان.

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