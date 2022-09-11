تمويل أمريكي بقيمة 60 مليون دولار لسريلانكا

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الأحد، عن حزمة تمويل لسريلانكا بقيمة 60 مليون دولار.

وقالت رئيسة الوكالة سامانثا باور إنه سيتم تخصيص 40 مليون دولار لواردات الأسمدة و20 مليون دولار للاحتياجات الإنسانية في ظل الأزمة المالية التي تواجهها البلاد.

وأضافت باور التي تقوم بزيارة لسريلانكا “جئت لأوضح أن الولايات المتحدة تقف إلى جانبكم في هذه الأزمة التي لا مثيل لها”.

وتواجه سريلانكا نقصا حادا في المواد الأساسية، بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية بسبب شح العملات الأجنبية اللازمة لسداد ثمن الواردات.

وتمر سريلانكا بمنتصف أزمة اقتصادية عميقة وغير مسبوقة، نتج عنها احتجاجات عنيفة واستقالة رئيسها بعد هروبه من البلاد،

عاني سيرلانكا من أجل الدفع مقابل واردات حيوية مثل الغذاء والوقود والأدوية، لشعبها البالغ عدده 22 مليون نسمة، بينما تكافح أزمة سعر الصرف الأجنبي.

وارتفع التضخم بنسبة 50 في المئة وفي الوقت ذاته زاد سعر الطعام بنسبة 80 في المئة مقارنة بأسعار العام الماضي.

وانخفضت الروبية، عملة سريلانكا، أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسة هذا العام.

وألقى العديد باللائمة على رئيس البلاد السابق غوتابايا راجاباكسا لسوء إدراته للاقتصاد باتباع سياسات كارثية، زادت تداعيتها فقط بسبب جائحة كورونا.

وعلى مدار السنوات، راكمت سريلانكا كما كبيرا من الديون، وأصبحت أول دولة، في منطقة المحيط الهادىء الآسيوية، تتعثر في سداد دينها الخارجي خلال العشرين عاما الماضي.