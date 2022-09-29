الخميس 3 ربيع الأول 1444 ﻫ - 29 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تمويل بقيمة 3.2 مليار دولار لمشروع نقل الطاقة تابع لأدنوك

منذ دقيقتين
شركة أدنوك

شركة أدنوك

A A A
طباعة المقال

قال بنك اليابان للتعاون الدولي في بيان إن مشروعا لنقل الطاقة تابعا لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وقع على تمويل بأكثر من 3.2 مليار دولار من مؤسسات ائتمان وبنوك.

ويهدف التمويل إلى بناء وتشغيل نظام نقل طاقة بحري عالي الجهد لربط اثنين من مرافق الإنتاج البحرية المملوكة لأدنوك بالشبكة البرية لأبوظبي.

وأوضح بنك اليابان للتعاون الدولي في بيان أمس الأربعاء أنه سيقدم 1.201 مليار دولار للمشروع، فيما سيتم توفير الملياري دولار المتبقية من جانب كل من بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي وبنك ميزوهو وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية وبي.إن.بي باريبا فورتيس وستاندرد تشارترد.

ووقعت أدنوك والبنك مذكرة تفاهم في نوفمبر تشرين الثاني للتعاون في مجال إزالة الكربون ونقل الطاقة وكفاءتها.

وقال بنك اليابان للتعاون الدولي إن المشروع يتماشى مع التزام دولة الإمارات في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

متظاهرة ترفع صورة "مهسا أميني"
إنتفاضة إيران
العائلة في حالة صدمة.. والدة مهسا أميني "أين ابنتي؟"
الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تطلب أسلحة غربية أكثر للرد على الضم.. وزيلينسكي يحذر
روسيا تعتزم ضم 4 مناطق أوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تستعد لمرحلة ما بعد "استفتاءات الضم"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

محتجون يقطعون السير على مستديرة الطيونة
توتر وقطع للسير على مستديرة الطيونة
البريطاني توني إلى جانب زوجته الجديدة اللاجئة الاوكرانية صوفيا
نهاية غير متوقعة لقصة اللاجئة الأوكرانية.. اليكم ما جديد القصة
الصحافي محمد سلام
"قنابل سياسية" ومعلومات لم تسمعها من قبل يطلقها الصحافي محمد سلام!