الأثنين 6 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 31 أكتوبر 2022 |
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تناثر حطام صاروخ روسي فوق قرية بمولدوفا شمال أوكرانيا

منذ 5 دقائق
صواريخ روسية- أرشيفية

صواريخ روسية- أرشيفية

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قالت وزارة الداخلية في مولدوفا إن حطام صاروخ تناثر على قرية ناسلافسيا في شمال البلاد، الاثنين، بعد اعتراض الدفاعات الجوية في أوكرانيا المجاورة وابلا من الصواريخ الروسية.

وأضافت الوزارة في بيان أنه لم ترد أنباء بوقوع أي إصابات، ولكن نوافذ عدة منازل سكنية تحطمت في القرية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

وكتب نيكو بوبيسكو وزير خارجية مولدوفا عبر تويتر أن الهجمة الروسية استهدفت سدا أوكرانيا على نهر نيسترو الذي يجري خلال أوكرانيا ومولدوفا.

وقال بوبيسكو “قد تعرض الهجمات على البنية التحتية للمياه والضغط الناشئ نتيجة لذلك المنطقة بأكملها لخطر الفيضانات”. وندد بالعدوان الروسي على أوكرانيا “بأشد العبارات”.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت عشرات الصواريخ على أوكرانيا اليوم الاثنين، مما تسبب في دك منشآت الطاقة والتسبب في انقطاع التيار الكهربي وانقطاع إمدادات المياه في بعض أجزاء البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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