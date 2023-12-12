"تنافس على النفوذ".. الرئيس الصيني يزور فيتنام بعد رحلة بايدن

يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء، زيارة تستغرق يومين لفيتنام، وذلك بعد ثلاثة أشهر من سفر الرئيس الأميركي جو بايدن إلى هانوي، في ظل تنافس القوتين العظميين على النفوذ في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقال مسؤولون إن التخطيط للرحلة، وهي الأولى التي يقوم بها شي منذ ست سنوات، استغرق شهورًا، وتم التفكير لفترة وجيزة في إجرائها قبل أيام من زيارة بايدن.

تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين اللذين يحكمهما الشيوعيون، واللذين تربطهما علاقات اقتصادية وثيقة للغاية، لكنهما على خلاف بشأن الحدود في بحر الصين الجنوبي ولهما تاريخ طويل من الصراع المتكرر.

ومن بين الصفقات المتوقعة خلال الزيارة استثمارات صينية لتحديث خطوط السكك الحديدية بين الجارتين، والتي ستشمل منحًا، على الرغم من أن حجم المساعدات ليس واضحًا وكذلك حجم وشروط القروض المحتملة.

ومن بين الاتفاقيات المحتملة أيضًا تسهيل التجارة الأسهل وتعزيز التعاون في العديد من القطاعات بما في ذلك الطاقة المتجددة والعناصر الأرضية النادرة والسياحة.