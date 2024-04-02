الثلاثاء 23 رمضان 1445 ﻫ - 2 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تنديدا بهجوم إسرائيل على قنصلية إيران بدمشق.. مظاهرة في طهران

منذ 58 دقيقة
مظاهرة في طهران

مظاهرة في طهران

الأناضول
A A A
طباعة المقال

خرج مئات الإيرانيين في العاصمة طهران بتظاهرة تنديدا بالهجوم الإسرائيلي على قنصلية بلادهم بالعاصمة السورية دمشق، والذي أسفر عن مقتل القيادي العسكري محمد رضا زاهدي وقادة آخرين.

وتجمع المتظاهرون مساء الاثنين في “ساحة فلسطين” وسط طهران، مرددين هتافات “الموت لأمريكا” و”الموت لإسرائيل” ومطالبين بالانتقام.

وطالب المتظاهرون الذين اتهموا الولايات المتحدة بالوقوف وراء هجوم القنصلية، بالرد بنفس الطريقة.

وردد المتظاهرون هتافات “صاروخ ضد صاروخ” وقالوا إنه يجب إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وكان لافتا أن المتظاهرين الذين حملوا أعلام فلسطين وحزب الله ورفعوا بشكل مجسمات لجثث أطفال فلسطينيين، للإشارة إلى الأطفال الذين يقتلون بالغارات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأمس الاثنين، ذكرت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية، أن القسم القنصلي في سفارة طهران بدمشق تعرض لهجوم صاروخي إسرائيلي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، مقتل 7 من أعضائه بينهم جنرالان في “الهجوم الإسرائيلي” على البعثة بدمشق.

ورغم أن تل أبيب لم تعلن مسؤوليتها عن الاستهداف، فإن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن الهجوم “لم يستهدف مبنى السفارة الإيرانية، بل مبنى مجاورا لها كان بمثابة المقر العسكري للحرس الثوري”.

وأضافت أن “جميع القتلى في الهجوم عسكريون إيرانيون، قاموا بنشاط عسكري هناك لمدة طويلة من الزمن”.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضا مواقع للجيش السوري.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

صورة لأطفال غزة
غزة تحت النار
أطفال غزة.. بين فكي الحرب وخطر الكبد الوبائي
مؤشر نيكي الياباني
رغم عمليات جني الأرباح والمخاطر المرتبطة بالين.. المؤشر نيكي يغلق مرتفعا
الذهب مقابل الدولار
الذهب قرب أعلى مستوى له على الإطلاق

الأكثر قراءة

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
إسرائيل حسمت أمرها.. الخطط العسكرية للجبهة مع لبنان تمت المصادقة عليها!
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان: الحزب الحاكم سيحاسب نفسه بعد نتائج الانتخابات المحلية في تركيا
عناصر من حزب الله
فيديو.. الجيش الإسرائيلي يغتال قيادياً كبيراً بكتيبة الرضوان التابعة لحزب الله