الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
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تنديد أمميّ بأيّ محاولة للسيطرة على السلطة بالقوة في النيجر

منذ 6 دقائق
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

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أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في بيان اليوم الأربعاء، أنّ الأمين العام يندد بأشد العبارات بأيّ محاولة للسيطرة على السلطة بالقوة في النيجر، ويدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وقال البيان: “يتابع الأمين العام الموقف في النيجر عن كثب. ويندد بأشد العبارات بأي محاولة للسيطرة على السلطة بالقوة وتقويض الحكم الديمقراطي والسلم والاستقرار في النيجر”.

وكانت رئاسة النيجر قد أعلنت في بيان اليوم الأربعاء، أنّ بعض عناصر الحرس الرئاسي بدأوا حركة “مناهضة للجمهورية” و”فاشلة”، مشيرة إلى أنّ الجيش الوطني مستعد لمهاجمتهم، إذا لم يعودوا إلى رشدهم.

وأضافت أنّ الرئيس محمد بازوم وأسرته بخير، بعد أن قالت مصادر أمنية إنّ الحرس الجمهوري يحتجزه داخل القصر الجمهوري، الذي تحاصره مركبات عسكرية.

 

    المصدر :
  • رويترز

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