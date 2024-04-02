تنديد دولي بمقتل عاملي الإغاثة في قطاع غزة.. وبريطانيا تريد تفسيرات "شاملة وشفافة"

أثار مقتل سبعة من عاملي الاغاثة التابعين لمنظمة “وورلد سنترال كيتشن” الأميركية غير الحكومية، التي تقوم بتوزيع مساعدات غذائية في قطاع #غزة المهدد بالمجاعة، بضربة إسرائيلية الإثنين تنديدا دوليا.

وأوضحت المنظمة أن بين القتلى مواطنين “من أوستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية وفلسطيني”. كذلك أعلنت “تعليق عملياتها في المنطقة”.

تعهد الجيش الإسرائيلي الثلثاء بإجراء تحقيق “شفاف” في الغارة الجوية التي أدت إلى مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غزة.

وفي ما يلي أبرز ردود الفعل الدولية على المأساة:

– الولايات المتحدة تطالب بتحقيق –

كتبت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون على منصّة إكس إنّ “قلبنا مفطور ونشعر بانزعاج شديد بسبب الغارة” التي أودت بالفريق الإغاثي، مشدّدة على “وجوب حماية عمّال الإغاثة الإنسانية لأنهم يقدّمون مساعدات (الفلسطينيون هم) بحاجة ماسّة إليها، ونحضّ إسرائيل على التحقيق بسرعة في ما جرى”.

– اوستراليا: هجوم “غير مقبول على الإطلاق” –

أكّد رئيس الوزراء الأوسترالي أنتوني ألبانيزي الثلثاء ان “هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. أوستراليا تتوقع محاسبة كاملة (للمسؤولين عن) مقتل عمّال الإغاثة”.

واضاف أنّ مواطنة أوسترالية هي المتطوّعة زومي فرانكوم كانت تقوم “بعمل قيّم للغاية” في توزيع الغذاء في قطاع غزة.

– إسبانيا تطالب إسرائيل بتوضيحات –

طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الثلثاء، إسرائيل بتقديم توضيحات على مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني الليلة الماضية في غارة إسرائيلية في قطاع غزة وصفها بأنها “وحشية”.

– بريطانيا تريد تفسيرات شاملة وشفافة –

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الثلثاء إن المملكة المتحدة تنتظر “تفسيرات شاملة وشفافة” من إسرائيل بعد مقتل سبعة من عاملي الإغاثة في غزة في غارة نفذها الجيش الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية “لا بد من أن يحظى العاملون في المجال الإنساني بالحماية وأن يكونوا قادرين على القيام بمهمتهم”. وكتب على منصة “إكس” أن لندن تتحقق من الأنباء التي تحدثت عن مقتل بريطانيين في الضربة.

– بولندا تطالب بتوضيحات حول “المأساة” –

أعلن وزير الخارجية البولندي الثلثاء أنه طلب توضيحات من إسرائيل غداة الضربة التي أسفرت عن مقتل سبعة موظفين في منظمة “وورلد سنترال كيتشن” الإغاثية الأميركية وبينهم بولندي.

وكتب رادوسلاف سيكورسكي على منصة إكس “طلبت شخصيا من السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني توضيحات عاجلة. أكد لي أن بولندا ستتلقى قريبا نتائج تحقيق حول هذه المأساة”، مضيفا أن وارسو تعتزم إجراء تحقيقها الخاص.

– الإتحاد الأوروبي يندد –

دان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلثاء الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة عمال إنسانيين من منظمة وورلد سنترال كيتشن الأميركية الخيرية في غزة، ودعا إلى فتح تحقيق.

وكتب بوريل على موقع إكس “أدين هذا الهجوم وأدعو إلى بدء تحقيق في أقرب وقت ممكن”. وأضاف “على الرغم من كل المناشدات لحماية المدنيين وعمال الإغاثة، ما زلنا نرى أبرياء يُقتلون”.

-الصين تبدي صدمتها –

أعربت الصين الثلثاء عن “صدمتها” حيال الضربة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي منظمة إغاثية أميركية في قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين أن بيجينغ “تعارض أي عمل يسيء إلى المدنيين ويدمر بنى تحتية مدنية او ينتهك القانون الدولي” مضيفة “إننا ندين” هذا الهجوم.

– “رسالة” من جيش الاحتلال الإسرائيلي –

قال نائب رئيس منظمة أطباء العالم جان فرنسوا كورتي الثلثاء إن الضربة التي أودت بسبعة عمال في منظمة المعونة الغذائية الأميركية غير الحكومية في غزة هي “رسالة أرسلها الجيش الإسرائيلي” تهدف إلى منع العاملين في المجال الإنساني من التدخل على الأرض.

– الأردن يدعو إلى “حماية” المنظمات الإنسانية العاملة في غزة –

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الثلثاء عبر منصة أكس عن “تعازيه الحارة” لخوسيه أندريس مؤسس منظمة “وورلد سنترال كيتشن” الأميركية الخيرية غير الحكومية اثر مقتل أعضاء من فريقه خلال إيصالهم مساعدات غذائية عاجلة لأهل غزة.

واضاف “نقدر تضحياتكم وإنسانيتكم. يجب حماية المنظمات الإنسانية في غزة وتمكينها من إيصال المساعدات الحيوية للأشقاء في القطاع”.