تنزانيا توقع اتفاقات مع دي بي ورلد الإماراتية لتشغيل أرصفة بميناء دار السلام

وقعت تنزانيا اليوم الأحد اتفاقات مع شركة (دي بي ورلد)، مشغل الموانئ المملوك التابع لحكومة دبي، لتشغيل جزء من ميناء دار السلام لمدة 30 عاما، وهي الصفقة التي اعترضت عليها من قبل جماعات حقوقية ومعارضون في تنزانيا.

وقال بلاسديوس مبوسا، المدير العام لهيئة موانئ تنزانيا المملوكة للدولة والمسؤولة عن إدارة الميناء حاليا، إن (دي بي ورلد) ستستأجر وتدير أربعة من أصل 12 رصيفا في أكبر ميناء في البلاد.

وتقدم دار السلام خدمات للدول غير الساحلية في شرق أفريقيا وجنوبها مثل أوغندا ورواندا وبوروندي وزامبيا المنتجة للنحاس.

وأضاف مبوسا أن الحكومة وقعت اتفاق الحكومة المضيفة واتفاقات إيجار وتشغيل مع (دي بي ورلد) لتشغيل أربعة أرصفة بدءا من الرصيف الرابع وحتى السابع في الميناء. وقال إن الحكومة تبحث عن مستثمرين آخرين لتشغيل الأرصفة من الثامن إلى 11.

وأردف “العقد مدته 30 عاما وسوف يقيَّم أداء دي بي ورلد بعد كل خمس سنوات”.

وذكر أن الشراكة مع (دي بي ورلد) ستعمل على تحسين فعالية الميناء وكفاءته من خلال تقليل وقت الإفراج عن البضائع وزيادة قدرة الميناء الاستيعابية إلى 130 سفينة شهريا مقارنة مع 90 حاليا.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في (دي بي ورلد)، خلال حفل التوقيع على الاتفاقات في العاصمة دودوما إن الشركة ستستثمر 250 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير الميناء مع التركيز على تحسين أنظمة الإفراج عن البضائع وتقليل وقت التأخير.

وأضاف أن الشركة ستعزز دور الميناء باعتباره بوابة بحرية لحزام النحاس ومعادن الطاقة الخضراء المهمة الأخرى.

وكان البرلمان قد وافق في يونيو حزيران على الاتفاق الثنائي بين تنزانيا وإمارة دبي، مما مهد الطريق لإبرام بعض الاتفاقات المحددة بين هيئة موانئ تنزانيا و(دي بي ورلد).

لكن الاتفاق أثار غضب قطاع كبير، يشمل الكنيسة الكاثوليكية ومحامين وناشطين وساسة معارضين قالوا إن بنود الاتفاق تعطي مميزات كبيرة لشركة (دي بي ورلد) ولم تقدم فوائد تُذكر لتنزانيا.

وقالت رئيسة تنزانيا سامية حسن إن الحكومة أخذت في الاعتبار جميع وجهات النظر خلال المفاوضات مع (دي بي ورلد).