تنزانيا.. سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا

قالت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية الأحد إن طائرة تابعة لشركة طيران “برسيشن إير” سقطت في بحيرة فيكتوريا لدى محاولتها الهبوط في مطار في بوكوبا.

وأضافت الهيئة أن 15 شخصا أُنقذوا حتى الآن لكن لم يعرف بعد عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، وما إذا كان الحادث قد أدى إلى سقوط قتلى.

وذكر التقرير أن الطائرة أقلعت من مطار العاصمة دار السلام و”سقطت في بحيرة فيكتوريا هذا الصباح بسبب عاصفة وأمطار غزيرة”.

ويقع مطار بوكوبا على سواحل فيكتوريا، كبرى بحيرات أفريقيا.

وأظهرت لقطات مصورة وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة مغمورة بالكامل تقريبا، ولا يظهر سوى ذيلها.

وقالت هيئة الإذاعة التنزانية إن السلطات أرسلت قوارب إنقاذ ونشرت عمال طوارئ لمواصلة البحث وإنقاذ الناجين العالقين في الطائرة.

ودعت الرئيسة التنزانية سامية حسن إلى الهدوء بينما تتواصل عمليات الإنقاذ.

وكتبت على موقع تويتر “تلقيت بحزن نبأ حادث طائرة بريسيشن إير.. فلنتحل بالهدوء في هذه اللحظة التي يواصل فيها رجال الإنقاذ مهمتهم بينما ندعو الله أن يساعدنا”.

وبرسيشن إير هي أكبر شركة طيران خاصة في تنزانيا.