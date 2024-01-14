تنزانيا.. مقتل 22 شخصاً في انهيار منجم للذهب

أعلن مسؤول حكومي كبير في تنزانيا الأحد مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا بسبب انهيار منجم ذهب صغير مخالف للقانون في شمال البلاد عقب هطول أمطار غزيرة.

وقال سيمون سيمالينجا مفوض مقاطعة باريادي لرويترز إن الحادث وقع في وقت مبكر أمس السبت 13\1\2024 بمنطقة سيميو عقب بدء مجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و38 عاما عمليات تعدين في منطقة جرى تقييد النشاط فيها بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وأضاف “في البداية، تم إبلاغنا بأن 19 إلى 20 شخصا محاصرون في المناجم، لكن للأسف انتشلنا 22 جثة”. وأشار إلى أن عملية البحث والإنقاذ مستمرة رغم إزالة معظم الأنقاض التي دفنوا تحتها.

وقال سيمالينجا إن هذه المجموعة اكتشفت منطقة غنية بالمعادن قبل حوالى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وتحركت لبدء عمليات التعدين قبل الحصول على موافقة الحكومة على متطلبات السلامة المادية والبيئية والإجراءات المطلوبة.

وتابع قائلا “مسؤول التعدين الإقليمي توجه إليهم وأوقفهم عن التعدين لأنه كان يعمل على اتخاذ الإجراءات المطلوبة”.

وأضاف أن المجموعة تحدت الأمر وبدأت في التنقيب في وقت متأخر من يوم الجمعة ثم انهار جزء من المنطقة وتسبب في دفنهم بالداخل.

وعملت الحكومة طيلة سنوات على تحسين إجراءات السلامة لعمال المناجم الصغيرة، لكن التعدين غير الآمن الذي لا يخضع للضوابط القانونية لا يزال قائما في تنزانيا، وهي رابع أكبر منتج للذهب في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا ومالي.