تنزانيا وإثيوبيا تتفقان مع كوريا الجنوبية على قروض بمليارات الدولارات

قالت تنزانيا وإثيوبيا إنهما وقعتا اتفاقيات مع كوريا الجنوبية للحصول على قروض بمليارات الدولارات في إطار صفقات أوسع ستمكن سول من الوصول إلى موارد معدنية مهمة في أفريقيا وتفتح لها سوق تصدير كبيرة.

وتستضيف كوريا الجنوبية ما لا يقل عن 30 رئيس دولة تشمل تنزانيا وإثيوبيا في قمة كوريا الجنوبية-أفريقيا هذا الأسبوع.

وقالت تنزانيا إنها ستقترض 2.5 مليار دولار من كوريا الجنوبية خلال السنوات الخمس المقبلة في صورة قروض ميسرة.

وقالت زهرة يونس المتحدثة باسم الرئاسة أمس الأحد إن تنزانيا وقعت أيضا اتفاقيتين بشأن استخدام كوريا الجنوبية لموارد المحيطات والمعادن في تقنيات الطاقة النظيفة مثل النيكل والليثيوم والجرافيت.

وقالت محطة فانا التابعة للدولة إن إثيوبيا وقعت اتفاقا للحصول على مليار دولار على مدى أربع سنوات لتمويل مجالات البنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتنمية الحضرية. ولدى إثيوبيا اقتصاد سريع النمو ويبلغ عدد سكانها نحو 126 مليون نسمة.

وقالت زهرة يونس إن رئيسة تنزانيا سامية حسن تسعى أيضا للتعاون في مجالات تشمل الاستغلال المستدام لموارد المحيط وتنمية الغاز الطبيعي والصناعات المبتكرة وأيضا في إرسال بلادها العمالة إلى كوريا الجنوبية.

ومنذ يوم الجمعة، يعقد يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية اجتماعات مع زعماء سيراليون وتنزانيا وإثيوبيا ومن المقرر أن يلتقي بشكل منفصل مع زعماء زيمبابوي وتوجو ورواندا وموزامبيق اليوم الاثنين.