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تنسيق تركيّ روسيّ في شمال سوريا.. وأردوغان يؤكّد: لن نطلب إذن أحد

منذ 26 ثانية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنّ بلاده طلبت دعم روسيا وناقشت اتخاذ خطوات مشتركة معها في شمال سوريا، حيث تسعى أنقرة لتنفيذ عملية برية.

كما أعلن أردوغان للصحافيين في أنقرة، أنّه طلب دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لاتخاذ قرارات مشتركة وربما العمل معًا لاتخاذ خطوات معًا هنا (في شمال سوريا)”، مضيفًا أنّ تركيا لن تطلب الإذن من أحد.

كان الرئيس التركي قد دعا إلى إنشاء ممر أمني بطول 30 كلم على الحدود التركية مع سوريا، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أعلن مكتب أردوغان، الأحد الماضي.

وفي إشارة إلى المسلحين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين، أكد أردوغان مجددًا “أهمية وإلحاح” إنشاء الممر في شمال سوريا وفقاً لاتفاق 2019 بين تركيا وروسيا.

تطهير الحدود

كذلك شدد الرئيس التركي على “أولوية تطهير الحدود السورية مع تركيا من الإرهابيين بعمق 30 كلم في المرحلة الأولى بموجب اتفاق سوتشي”.

جاء الاتصال بعد ثلاثة أسابيع من شن تركيا ضربات جوية ومدفعية في سوريا والعراق بعد هجوم بقنبلة في اسطنبول في 13 نوفمبر الماضي، أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات.

هذا وألقت الحكومة التركية باللوم في التفجير على حزب العمال الكردستاني وفرعه السوري “وحدات حماية الشعب”، بينما نفت الجماعتان ضلوعهما في الهجوم.

 

    المصدر :
  • العربية

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