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تنطلق في شهر رمضان.. “مليار وجبة” للفقراء في 50 دولة!

منذ 4 ساعات
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أطلق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مبادرة للوصول إلى عدد مليار وجبة يتم توزيعها للفقراء والمحتاجين حول العالم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأفادت “وام” بأن “محمد بن راشد، أطلق أكبر مبادرة إنسانية في المنطقة للوصول لمليار وجبة للفقراء والمحتاجين في 50 دولة، تمثل تضامنا مستمرا مع المحتاجين والفئات الأقل حظا وتنطلق بداية من الأول من رمضان”.

وفي هذا السياق قال بن راشد، إن “توفير شبكة أمان غذائي للفقراء والجائعين مسؤولية أخلاقية والتزام إنساني من الإمارات للعالم”.

وأضاف: “خير الصدقة إطعام الطعام.. وخير الشعوب التي تفكر بغيرها.. وبلادنا محفوظة بالخير الذي نعمله”.

وأردف حاكم دبي: “العالم يمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي للبشر، ومهمتنا دعم إخواننا في الإنسانية لإنقاذهم من الجوع”.

وتبدأ حملة “مليار وجبة” أول شهر رمضان وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، والحملة تنظمها “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”.

وتأتي الحملة استكمالا لحملتي “10 ملايين وجبة” و”100 مليون وجبة” اللتين انطلقتا في العامين الماضيين وتمثل تضامنا مستمرا من الإمارات لتوفير المساعدات الغذائية لمن هم بحاجة للعون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق “وام”.

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