تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن الهجوم قرب موسكو

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية، اليوم الجمعة، على حساب تابع له على تيليغرام مسؤوليته عن الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو.

ونقلت وكالة أعماق عن مصدر أمني قوله “مقاتلو الدولة الإسلامية هاجموا تجمعا كبيرا للنصارى في مدينة كراسنوجورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو وقتلوا وأصابوا المئات وألحقوا دمارا كبيرا بالمكان قبل أن ينسحبوا إلى قواعدهم بسلام”.

ولقي 40 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 35 آخرون، مساء اليوم الجمعة، جراء إطلاق نار في قاعة احتفالات بمجمع تجاري في العاصمة الروسية موسكو، فيما أفاد إعلام روسي بوقوع انفجار في القاعة.

وبدأ الحادث بإطلاق نار أعقبه اندلاع حريق في صالة للحفلات الموسيقية في “كروكوس سيتي هول”، وهي صالة حفلات تقع شمال غرب العاصمة الروسية في ضاحية موسكو، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية وقنوات على تلغرام.

وأفادت وكالة (تاس) الروسية للأنباء أن أشخاصا ما زالوا عالقين داخل قاعة للحفلات الموسيقية اشتعلت بها النيران بالقرب من موسكو، حيث وقع إطلاق نار وانفجارات في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وأضافت الوكالة أن الحريق التهم ثلث المبنى وكامل السقف تقريبا.

وبحسب وكالة الإعلام الروسية فتح ثلاثة على الأقل يرتدون ملابس مموهة النار مما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص.

وأضافت أن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث.

وأظهرت لقطات فيديو تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي الروسية مشاهد فوضوية مع محاولة حشد كبير من رواد الحفل الفرار من القاعة، ثم وقع إطلاق نار.

وأظهرت لقطات أخرى عددا من الأشخاص يرقدون بلا حراك وسط برك من الدماء خارج القاعة.