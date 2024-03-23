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تنظيم الدولة الإسلامية ينشر صورة منفذي إطلاق الرصاص في موسكو

منذ 56 دقيقة
مقاتلو تنظيم الدولة الين نفذوا هجوم موسكو

مقاتلو تنظيم الدولة الين نفذوا هجوم موسكو

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ذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في بيان على تطبيق تلغرام أن التنظيم نشر صورة اليوم السبت لمن قال إنهم المهاجمون الأربعة الذين نفذوا إطلاق الرصاص في قاعة حفلات موسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو والذي أسفر عن مقتل 143 على الأقل.

وقال تنظيم الدولة الإسلامية في بيان إن إطلاق النار في روسيا يأتي في سياق الحرب المستعرة بين التنظيم والدول التي تحارب الإسلام.

ولقي ما لا يقل عن 143 شخصا حتفهم وأصيب عشرات آخرين عندما فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن انفجارا ثانيا وقع داخل المبنى، كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسلحين تحصنوا داخل المكان.

وبدأ إطلاق النار على ما يبدو خلال حفل موسيقي لفرقة (بيكنيك).

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” عبر تلغرام مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.

وقال التنظيم في بيان نشره على تلغرام إن مقاتليه “هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو”.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت إن جميع المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف حفلا موسيقيا بالقرب من موسكو وأسفر عن سقوط قتلى سيعاقبون.

وأضاف بوتين في كلمة للشعب أن المهاجمين سعوا للفرار نحو أوكرانيا. وأشار إلى أن المعلومات الأولية أظهرت أن بعض الأشخاص على الجانب الأوكراني استعدوا للسماح لهم بعبور الحدود من روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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