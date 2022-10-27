تنظيم الدولة يتبنى الهجوم على حافلة غرب أفغانستان

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (الخميس 27-10-2022) في حسابه على تيلغرام مسؤوليته عن هجوم على حافلة في إقليم هرات بغرب أفغانستان أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية عناية الله خوارزمي قد قال في وقت سابق إن الحافلة كانت تقل عاملين طبيين من منشأة عسكرية تابعة لحركة طالبان في هرات. وأضاف أن عدة موظفين أصيبوا كذلك في الهجوم.

وكانت وكالة أنباء “آماج نيوز” الأفغانية المستقلة، قد أفادت نقلا عن مصادر لها، إن الهجوم المسلح وقع صباح الخميس في منطقة جوي إنجيل بالحي الخامس عشر بمدينة هرات، أدى إلى مقتل 6 من عناصر حركة طالبان.

وبحسب المصادر، فإن عددًا من المسلحين أطلقوا النار على مركبة تابعة لقوات طالبان، مما أدى إلى مقتل جميع مستقليها الستة من القوات الأمنية، فيما أكدت وسائل إعلام مؤيدة لحكومة طالبان هذا الهجوم وعدد القتلى.