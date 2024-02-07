الأربعاء 26 رجب 1445 ﻫ - 7 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تنظيم الدولة يتبنى تفجير باكستان

منذ 25 ثانية
الشرطة الباكستانية

الشرطة الباكستانية

A A A
طباعة المقال

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية، اليوم الأربعاء 7 فبرابر/شباط، تنبيه المسؤولية عن انفجار في جنوب غرب باكستان، عبر منشور له على قناته في تلغرام.

وقال مسؤولون إن انفجارين بالقرب من مكاتب مرشحين في الانتخابات بمقاطعة بلوشستان في باكستان تسببا في مقتل 26 شخصا وإصابة عشرات اليوم الأربعاء مما أثار مخاوف بشأن الأمن عشية الانتخابات العامة.

وقتل 28 شخصا على الأقل الأربعاء في تفجيرين منفصلين في جنوب غرب باكستان أمام مكاتب مرشحين للانتخابات التي تجري الخميس وسط أعمال عنف واتهامات بالتزوير.

وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية التفجيرين في بيانين تداولتهما حسابات جهادية على تطبيق تلغرام.

وينتشر أكثر من نصف مليون عنصر أمن لضمان سير الانتخابات في البلاد حيث بدأت السلطات الأربعاء توزيع بطاقات الاقتراع على أكثر من 90 ألف مركز.

وسُجلت عدة حوادث أمنية خلال الحملة الانتخابية، وقُتل مرشحان على الأقل بإطلاق نار كما تعرض العشرات لهجمات في مناطق مختلفة.

وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال في محافظة بلوشستان حيث وقع التفجيران جان أجكزاي “تمثّل هدف الانفجارين اليوم بتخريب الانتخابات”.

وأضاف “رغم انفجاري اليوم، ستجري الانتخابات غدا. سيخرج أهالي بلوشستان غدا من دون أي خوف”.

وقتل 16 شخصا الأربعاء في انفجار عبوة ناسفة قرب مكتب مرشح مستقل في منطقة بيشين، على بعد نحو 50 كيلومترا من مدينة كويتا و100 كلم من الحدود مع أفغانستان.

وقتل 12 شخصا عندما انفجرت عبوة ثانية قرب المكتب الانتخابي لمرشح جمعية علماء الإسلام-ف في مدينة كيلا سيف الله على بعد نحو 120 كلم شرقا، وفق أجكزاي.

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس إن “الحادثة وقعت في السوق الرئيسي بالمدينة حيث استهدف المكتب الانتخابي لمرشح جمعية علماء الإسلام-ف”.

وأشار أجكزاي إلى أن مجموع الجرحى جرّاء الهجومَين بلغ 34 شخصًا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الاربعاء إن الاخير “يدين بشدة” الاعتداءين، ملاحظا أنهما “مرتبطان بوضوح” بالانتخابات التشريعية المقررة الخميس.

ونقل ستيفان دوجاريك “تشديد الأمين العام على حق الباكستانيين في المشاركة في انتخابات من دون التعرض للخوف والترهيب والعنف”.

في تموز/يوليو 2023، قتل 44 شخصا في تفجير انتحاري استهدف تجمعًا سياسيًا لجمعية علماء الإسلام-ف في إقليم خيبر بختنحوا بشمال شرق باكستان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق بعد بعد أداء قطاع البنوك وشركات الطاقة
سجن إسرائيلي
نادي الأسير الفلسطيني: 3484 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل
وزير الخارجية الأمريكي "أنتوتي بلينكن"
وزير الخارجية الأمريكي يضغط على إسرائيل باتجاه وقف الحرب في غزة

الأكثر قراءة

عناصر تابعين لحزب الله
دعم اقتصادي عالمي لتعزيز الاقتصاد بلبنان إن وافق حزب الله.. "أكسيوس" يكشف التفاصيل!
جبران باسيل
تأجيل زيارة باسيل إلى دار الفتوى في طرابلس.. إليكم السبب!
مؤسسة كهرباء لبنان
مراعاة للظروف المعيشية الصعبة للبنانيين.. بيان هام من "كهرباء لبنان"