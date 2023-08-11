تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل 23 جنديا بسوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان (الجمعة 11-8-2023) إن هجوما على حافلة عسكرية في شرق سوريا أسفر عن مقتل 23 جنديا وإصابة أكثر من عشرة.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية الذي يدير خلايا نائمة في أراض كان يحكمها ذات يوم مسؤوليته عن الهجوم في بيان عبر قناته على تيليغرام.

ووقع الهجوم بالقرب من بلدة الميادين في محافظة دير الزور الصحراوية الشاسعة، والتي تتقاسم السيطرة عليها القوات السورية المدعومة من إيران وروسيا، ومقاتلون بقيادة الأكراد تدعمهم الولايات المتحدة.

ووصف المرصد الهجوم بأنه الأكثر دموية الذي ينفذه تنظيم الدولة الإسلامية حتى الآن خلال هذا العام. وتحول التنظيم إلى العمل السري منذ خسارة آخر الأراضي التي كان يسيطر في شرق سوريا في 2019، بعد أن كان يسيطر على مساحات شاسعة من سوريا والعراق المجاور بدءا من 2013.

ولم تورد وسائل الإعلام الرسمية السورية تقارير عن الهجوم.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن هجمات الخلايا النائمة التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا أصبحت أكثر جرأة ودموية في الأشهر الماضية، وخصوصا في المناطق الصحراوية الشاسعة التي كانت تسيطر عليها من قبل.

واختار تنظيم الدولة الإسلامية أبو حفص الهاشمي القرشي زعيما جديدا له هذا الشهر، مؤكدا لأول مرة مقتل زعيمه السابق أبو الحسين الحسيني القرشي الذي قالت تركيا إنها قتلته في أبريل نيسان.