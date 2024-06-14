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"تنظيم الدولة" يعلن مسؤوليته عن هجوم قتل 42 على الأقل في شرق الكونغو

منذ 5 دقائق
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أعلن تنظيم الدولة الإسلامية، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن هجوم في إقليم شمال كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما قال التنظيم في بيان عبر قناته على تطبيق “تيليغرام”.

وأدى الهجوم الذي وقع يوم الأربعاء في قرية مايكينجو في منطقة لوبيرو إلى مقتل ما لا يقل عن 42 شخصا، وفقا لمسؤولين من الإدارة المحلية.

وفي السياق، قال الكولونيل آلن كيويوا ميتيلا الحاكم الإداري لمنطقة لوبيرو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه تم العثور على 42 جثة بعد الهجوم. وكانت السلطات المحلية أشارت في وقت سابق إلى مقتل أكثر من 25 شخصاً في الهجوم.

وقتل مسلحون متربطون بتنظيم «داعش»، الأسبوع الماضي، ما لا يقل عن 60 شخصاً في منطقة «بيني» في إقليم نورث كيفو.

وقال كامبالي جيرفي، أحد قادة المجتمع المدني في «بيني»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، السبت: «هذا الأسبوع فقط، قتل المهاجمون 29 مدنياً يوم الثلاثاء في ماموف، ثم أعدموا أمس الجمعة 28 مدنياً آخرين بالقرب من ماساو».

وقال مصدر من الصليب الأحمر في كينشاسا إنه «تم نقل نحو 60 جثة… بينما جثث أخرى ملقاة على الأرض في مناطق لا تزال غير آمنة».

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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