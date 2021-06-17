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تنظيم القاعدة يخطف ستة من عناصر الأمن جنوبي اليمن

17 - يونيو - 2021
عناصر أمنية يمنية- أرشيفية

عناصر أمنية يمنية- أرشيفية

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أفاد مسؤول أمني يمني، بأن تنظيم “القاعدة” الإرهابي، اختطف ستة من عناصر قوات الأمن في محافظة شبوة جنوبي اليمن.

وجاء في تصريح أدلى به مسؤول أمني لوكالة “فرانس برس” أن تنظيم “القاعدة” خطف ضابطين وأربعة عناصر في الشرطة بحادثين منفصلين في محافظة شبوة”.

وقال المسؤول إن “ضابطين أحدهما برتبة عميد وثلاثة عناصر من الشرطة كانوا في مهمة عمل بشأن عملية قتل في مديرية مرخة وتم استدراجهم من قبل عناصر زعموا أنهم من القبائل لمساعدتهم قبل أن يتبين أنهم وقعوا في فخ وأن أولئك العناصر تابعون للتنظيم الإرهابي وقاموا باحتجازهم”.

وأكد المسؤول الأمني أن العناصر التابعين للقاعدة “نقلوا المخطوفين إلى محافظة البيضاء المجاورة” وأن عملية الخطف هذه وقعت الثلاثاء.

وأضاف المسؤول أن المسلحين خطفوا ضابطا سادسا يوم الأربعاء “واقتيد إلى مكان مجهول”.

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