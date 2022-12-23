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تنظيم القاعدة ينشر مقطع فيديو بصوت "أيمن الظواهري"!

منذ 11 ثانية
زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

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ذكر موقع سايت الذي يرصد أنشطة الجماعات الجهادية على الإنترنت (الجمعة 23-12-20229 أن تنظيم القاعدة نشر فيديو مدته 35 دقيقة يزعم أنه بصوت زعيمه أيمن الظواهري الذي كان يُعتقد أنه قُتل في غارة أمريكية في أغسطس آب 2022.

والتسجيل غير مؤرخ، ولم يشر النص بوضوح إلى إطار زمني محدد لتوقيت تسجيله.

وقُتل الظواهري في غارة أمريكية بأفغانستان، في أكبر ضربة للجماعة الجهادية منذ مقتل مؤسسها أسامة بن لادن عام 2011.

وظل الظواهري مختبئا لسنوات، وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن عملية تحديد مكانه وقتله كانت نتيجة عمل “دقيق ودؤوب ومثابر” من جانب وكالات مكافحة الإرهاب والمخابرات.

ولم تعين القاعدة خليفة له. لكن خبراء يعتبرون سيف العدل، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية وعضو رفيع المستوى في القاعدة، أبرز المرشحين لخلافته.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

    المصدر :
  • رويترز

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