تنفيذًا لخطة التوسّع.. الخطوط الجوية الكويتية تسعى لتدشين 6 وجهات جديدة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية الحكومية، اليوم الإثنين، سعيها لتسيير رحلات إلى ست وجهات جديدة ودائمة هي العاصمة الأميركية واشنطن والطائف وبرشلونة وأثينا وإزمير وشيراز.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الرئيس التنفيذي للشركة معن رزوقي، أن هذا يأتي “تنفيذًا للخطة الاستراتيجية في التوسع بشبكة الخطوط حول العالم”، من دون أن يحدد موعدًا لتسيير هذه الرحلات.

من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس الإدارة علي الدخان إنّ الشركة حققت زيادة نسبتها 30 بالمئة في إيرادات مبيعات التذاكر في النصف الأول من 2023 على أساس سنوي.

كما حققت أيضًا زيادات قدرها 33 بالمئة في عدد الرحلات و45 بالمئة في عدد الركاب خلال ذات الفترة.