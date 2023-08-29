تنكَّر لطباخه.. بوتين لن يحضر جنازة بريغوجن

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم حضور جنازة يفغيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

وصرح بيسكوف للصحفيين بأن الكرملين ليس لديه علم بترتيبات الجنازة، قائلا إنها مسألة تخص العائلة.

ولقي بريغوجن حتفه عندما تحطمت طائرة خاصة الأسبوع الماضي، بعد شهرين من تمرد مسلح نظمته مجموعته ضد قادة الجيش الروسي استولت فيه على مدينة روستوف بجنوب البلاد وتقدمت باتجاه موسكو قبل أن تتراجع وهي على بعد مئتي كيلومتر من العاصمة.

ورفض الكرملين تلميحات بعض الساسة والمعلقين الغربيين بأن بوتين أمر بقتل بريجوجن بدافع الانتقام، ووصفها بأنها “محض أكذوبة”.

تأكيد مقتل بريغوجين

وقبل يومين، أعلن في موسكو عن تأكيد الفحوص الجينية وفاة قائد مجموعة “فاغنر” الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين.

وجاء التأكيد عن طريق لجنة التحقيق الروسية المكلفة النظر في حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها.

وأوضحت اللجنة في بيان أن “الفحوص الجينية أثبتت أن هويات القتلى العشرة الذين تم انتشال جثثهم من موقع الحطام تتطابق مع قائمة الركاب وأفراد الطاقم”.