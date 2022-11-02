نتنياهو: نحن على وشك تحقيق نصر كبير!

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو (الأربعاء 2-11-2022) إن معسكره اليميني على وشك تحقيق فوز كبير في الانتخابات بعد أن توقعت استطلاعات الرأي فوز كتلته بأغلبية برلمانية بسيطة مما يمهد الطريق أمام عودته للسلطة.

وقال نتنياهو مبتسما لمؤيديه في مقر حملته الانتخابية في القدس “انتصرنا في اقتراع ضخم بالثقة من الشعب الإسرائيلي. نحن على وشك تحقيق نصر كبير للغاية”.

وبفضل الأداء القوي لحلفائه من اليمين المتطرف، يستعد نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد لكنه ينفيها، للعودة إلى السلطة، وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجراها التلفزيون الإسرائيلي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء والتي توقعت حصول كتلته المكونة من أربعة أحزاب على 62 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وليس من المتوقع صدور النتائج النهائية للانتخابات إلا في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وانتهى عهد نتنياهو القياسي الذي استمر 12 عاما متتاليا في يونيو حزيران 2021 عندما تمكن يائير لابيد من تشكيل تحالف هش ضم أحزابا ليبرالية ويمينية وحزبا عربيا لأول مرة، وانهار بعد عام واحد من حكمه.

لكن معسكر لابيد يتأخر على ما يبدو عن كتلة نتنياهو مع بدء ظهور النتائج الفعلية، إذ توقعت استطلاعات الرأي حصوله على 53-54 مقعدا.

وامتنع لابيد عن الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات، قائلا إنه سينتظر حتى ظهور النتائج النهائية بعد أن توقعت استطلاعات الرأي خسارة معسكره وعودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى السلطة.

وقال لابيد لأنصاره في مقر حزبه (هناك مستقبل) المنتمي لتيار الوسط “ليست لدينا نية للتوقف. سنواصل الكفاح من أجل أن تكون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية وتقدمية”.