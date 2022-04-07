تهدئة أسعار النفط.. اليابان ستسحب 15 مليون برميل من الاحتياطي

تتابع وكالة الطاقة الدولية جهودها في سبيل السيطرة على أسعار النفط التي ارتفعت بشكل جنوني بسبب الحرب الاوكرانية وتداعياتها.

ويتمثل جزءٌ من هذه الجهود بحثّ الدول على سحب كميات من احتياطيات النفط وزيادة حجم المعروض.

في هذا الاطار، أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الخميس بأنّ اليابان ستسحب 15 مليون برميل من احتياطيات النفط الحكومية والخاصة في إطار الجولة الثانية من عملية سحب منسقة تقودها وكالة الطاقة الدولية.

وقالت كيودو إن الخطوة ستمثل أكبر مساهمة لليابان على الإطلاق في العملية الذي تقودها وكالة الطاقة الدولية.

الى ذلك، أفاد مصدران حكوميان لرويترز الأربعاء، بأنّ الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية وافقت على الإفراج عن 60 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات.

وأضاف المصدران أن الولايات المتحدة ستفرج عن كميات مماثلة في إطار تعهد واشنطن الأسبوع الماضي بسحب 180 مليون برميل من مخزوناتها النفطية.

ويهدف هذا السحب الضخم من المخزونات إلى تهدئة الأسعار والمخاوف بشأن المعروض بينما تتعرض إمدادات النفط من روسيا للعرقلة بسبب العقوبات التي فرضت في أعقاب غزوها لأوكرانيا.