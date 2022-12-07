تهديدات بالقتل لرئيسة وزراء إيطاليا بسبب تقليص خطة (دخل المواطنين)

قالت الشرطة الإيطالية (الأربعاء 7-12-2022) إن رئيسة الوزراء ؤ وابنتها ذات الست سنوات تلقتا تهديدات بالقتل عبر الإنترنت من شخص عاطل عن العمل وغاضب من خطط الحكومة لخفض دعم يتعلق بمكافحة الفقر.

وتبين أن مطلق التهديد هو شاب من صقلية يبلغ من العمر 27 عاما، ويخضع للتحقيق بسبب سلوكه. وذكرت الشرطة في بيان أنه جرى تفتيش منزله وإغلاق حسابه على تويتر.

وتسعى حكومة ميلوني اليمينية لتقليص ما تسمى بخطة (دخل المواطنين) العام المقبل تمهيدا لإلغائها بالكامل في 2024، لتحل محلها امتيازات جديدة لم تُعلن تفاصيلها بعد.

ولطالما انتقدت ميلوني، التي تولت منصبها في أكتوبر تشرين الأول، خطة دخل المواطنين التي بدأ العمل بها في 2019، وترى أنه لا ينبغي السماح للأفراد الأصحاء في سن العمل بالعيش على الإعانات الحكومية لأجل غير مسمى.

وبموجب المقترحات المدرجة في موازنة 2023، التي يناقشها البرلمان حاليا، سيتم وقف إعانات دخل المواطنين بعد ثمانية أشهر باستثناء الأسر التي لديها أطفال، ومن هم في سن 60 عاما أو أكثر، وذوي الإعاقة.

وترأس ميلوني (45 عاما)حزب إخوة إيطاليا القومي وقد حققت الفوز في الانتخابات الشهر الماضي في إطار تحالف للأحزاب المحافظة يضم حزب فورزا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلسكوني وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني.

وخلفت حكومة ميلوني حكومة وحدة وطنية برئاسة رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي. وتواجه سلسلة من التحديات الشاقة، لا سيما الركود الذي يلوح في الأفق، وارتفاع فواتير الطاقة، وكيفية تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الحرب في أوكرانيا.