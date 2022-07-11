الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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تهديد من عرقلة قطاع السفر بالمملكة المتحدة.. عمال السكك الحديدية يحذّرون

منذ 8 دقائق
علم المملكة المتحدة

علم المملكة المتحدة

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صوت عمال السكك الحديدية والنقل في المملكة المتحدة اليوم الواقع في 11 تموز 2022 بالموافقة على إضراب وسط أحدث نزاع بشأن الأجور بينما يلوح في الأفق المزيد من العرقلة في أرجاء شبكة النقل.

وتواجه بريطانيا صيفا من الارتباك بينما يجد العمال صعوبة مع ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادات حادة في التضخم وأسعار مرتفعة للطاقة على خلفية حالة من عدم اليقين السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وفي يونيو حزيران، أصابت إضرابات منفصلة شبكة السكك الحديدية بما يشبه الشلل لبضعة أيام عندما أضرب 40 ألف عامل عن العمل.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، الذي أعلن مؤخرا عن سعيه ليحل محل جونسون “كرئيس للوزراء سأتصدى للنقابات وسأجعل من الصعب تهديد بلدنا لكي تدفع فدية.”

ويوجه أحدث اضراب لعمال السكك الحديدية للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل ضربة إلى قطاع السفر الهش بالفعل الذي يعاني من نقص في العمالة وإلغاءات وتأخيرات للرحلات.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن مواعيد الإضراب المقترح.

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