تهديد نووي.. روسيا تحذر من تسليم أوكرانيا مقاتلات إف-16

في ظل تأييد بعض الدول الأوروبية بدعم أوكرانيا بمقاتلات متطورة، حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع صحيفة “لينتا.رو” الإلكترونية من أن مقاتلات إف-16 التي ستسلّم لأوكرانيا ستعتبرها موسكو تهديدا “نوويا”.

وأكد لافروف للصحيفة “سنعتبر مجرد امتلاك القوات الأوكرانية أنظمة مماثلة تهديدا من الغرب في المجال النووي”. وأضاف “لا يمكن لروسيا أن تتجاهل قدرة هذه الأجهزة على حمل شحنات نووية”، مشيرا إلى أن موسكو حذّرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

وكانت هذه الطائرات الحربية الحديثة على رأس مطالب كييف العسكرية من حلفائها الغربيين.

وتحدث لافروف عن خطط أميركية لنقل مقاتلات إف-16 لأوكرانيا، رغم أن واشنطن لم تعط الضوء الأخضر لأي بلد لتسليمها إياها.

وتقود هولندا والدنمارك خطة لتدريب طيارين أوكرانيين على استخدام الطائرات الأميركية الصنع كجزء من تحالف يضم 11 بلدا.

وسيبدأ البرنامج في الدنمارك في آب/أغسطس بعدما أذنت الولايات المتحدة بذلك.

وفي سياق آخر، أشار لافروف إلى أن توقيع اتفاقات جديدة حول استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني ليس واقعياً أبدا في الوقت الحالي، ولا توجد ضمانات بأن الإدارة الأميركية الجديدة لن تكرر الانسحاب من الاتفاق.

الصفقة النووية الإيرانية

وقال لافروف للصحافيين، اليوم الخميس: “يبدو لي أنه ليس من الواقعي انتظار ذلك (استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة)، لأن الانتخابات في الولايات المتحدة ستكون بعد عام وستأتي إدارة جديدة، ومن يدري أي إدارة ستكون، ديمقراطية أم جمهورية؟ لكن لا توجد أي ضمانات بأن هذه الإدارة الجديدة لن تكرر حيلة الانسحاب من الاتفاق الذي تم التوصل إليه”.