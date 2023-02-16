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توافق أوروبي واضح على مسار حزمة العقوبات الجديدة على روسيا

منذ 38 دقيقة
الاتحاد الأوروبي وروسيا

الاتحاد الأوروبي وروسيا (رويترز)

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قالت مصادر دبلوماسية في بروكسل (الخميس 16-2-2023) إن دول الاتحاد الأوروبي “على مسار جيد” لفرض عقوبات جديدة على روسيا يوم 24 فبراير شباط الذي يتزامن مع مرور عام على بدء هجوم موسكو على أوكرانيا.

وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها بسبب الطبيعة السرية للمحادثات بين ممثلي الدول السبع والعشرين الأعضاء في التكتل في بروكسل أمس الأربعاء حول العقوبات الجديدة المقترحة على تدفقات تجارية تقدر قيمتها بما يعادل 11 مليار يورو (11.8 مليار دولار).

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي على دراية بالمناقشات “الحزمة يتعين أن تكون جاهزة في وقت مناسب ليوم 24 فبراير، إنها على مسار جيد، لا توجد نقاط خلاف كبرى”.

وقال آخر إن المحادثات “إيجابية نسبيا بشكل عام” مع العمل على بعض المسائل الفنية التي طرحت للعمل عليها على المستوى التقني في الوقت الراهن قبل اجتماع آخر للسفراء قد يعقد يوم الثلاثاء المقبل حول العقوبات المقترحة.

    المصدر :
  • رويترز

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