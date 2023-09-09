توافق بين مفاوضي "العشرين" حول لغة الإشارة إلى حرب أوكرانيا

من قمة مجموعة العشرين في الهند (رويترز)

توصلت وفود أقوى 20 دولة في العالم توصلت اليوم السبت، إلى توافق بشأن اللغة المستخدمة في الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا، فيما بدأ زعماء دول مجموعة العشرين القمة السنوية في العاصمة الهندية نيودلهي.

وافتتح رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الاجتماع بدعوة الأعضاء إلى إنهاء “نقص الثقة العالمي”، وأعلن منح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة، بهدف زيادة تمثيل المجموعة.

وقال: “اليوم، بصفتها رئيسة لمجموعة العشرين، تدعو الهند العالم بأسره إلى تحويل نقص الثقة العالمي هذا أولا إلى ثقة واحدة وعقيدة واحدة.. حان الوقت لنتحرك معًا جميعًا”.

لكن المجموعة تواجه انقسامات شديدة بشأن الحرب في أوكرانيا إذ تسعى بلدان الغرب إلى تنديد قوي بحرب روسيا، بينما تطالب بلدان أخرى المجموعة بالتركيز على القضايا الاقتصادية.

وذكر المصدر المطلع أن الوفود المشاركة في القمة توصلت إلى توافق بشأن اللغة المستخدمة في الإعلان الختامي، وسوف يتم عرض هذا التوافق على زعماء المجموعة.

ولم تتوفر تفاصيل بعد، لكن هذه اللغة يمكن أن تكون مشابهة لتلك التي استُخدمت في البيان الصادر عن القمة في إندونيسيا عام 2022، والذي أشار إلى أنه على الرغم من تنديد معظم الدول بالغزو الروسي فإن هناك أيضا وجهات نظر متباينة.

وفي بداية اليوم، تحرك موكب الرئيس الأميركي جو بايدن وغيره من زعماء مجموعة العشرين عبر الشوارع التي تم إخلاؤها إلى مركز مؤتمرات جديد بلغت تكلفته 300 مليون دولار يسمى بهارات ماندابام يقع مقابل حصن مبني من الأحجار يعود إلى القرن السادس عشر.

وتم إغلاق الكثير من الشركات والمتاجر والمكاتب والمدارس في مدينة دلهي التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة وتقييد حركة المرور كجزء من الإجراءات الأمنية لضمان سهولة التحركات للاجتماع الأرفع مستوى الذي تستضيفه البلاد. وتم هدم عشوائيات وإخلاء الشوارع من القردة والكلاب الضالة.

وأظهرت نسخة أقدم من مسودة إعلان القمة اطلعت عليها رويترز أن المفاوضين لم يتمكنوا من حل الخلافات حول صيغة الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا وتركوا هذه المهمة لزعماء المجموعة.

وتركت المسودة المؤلفة من 38 صفحة التي تم تداولها بين الأعضاء فقرة “الوضع الجيوسياسي” فارغة، مع الاتفاق على باقي الفقرات وعددها 75 حول مجموعة من القضايا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن سيضغط خلال القمة من أجل تعزيز الجهود المناخية من جانب الدول الكبرى، وسط تزايد المخاوف بشأن عدم التوصل إلى توافق في الآراء حول خفض الانبعاثات.

وتشكل مجموعة العشرين مصدر نحو 80 بالمئة من الانبعاثات العالمية، وتتم متابعة وجهات نظرها عن كثب قبل اجتماع كوب28 الذي تستضيفه الإمارات.

وفي تصريحاته في افتتاح القمة دعا مودي الاتحاد الأفريقي، ممثلا برئيسه غزالي عثماني، إلى الجلوس على طاولة زعماء مجموعة العشرين كعضو دائم.

ومن المتوقع أن يهيمن الغرب وحلفاؤه على القمة في ظل غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ وإرساله رئيس الحكومة لي تشيانغ لتمثيل الصين، كما تخلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حضور القمة.

ومن ضمن الزعماء الذين يشاركون في القمة بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا.

وكان يُنظر إلى القمة على أنها فرصة معقولة لاجتماع محتمل بين شي وبايدن بعد أشهر من الجهود التي بذلتها واشنطن وبكين لإصلاح العلاقات التي أضرت بها توترات تجارية وجيوسياسية.

وقال جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، للصحافيين في دلهي “ينبغي على الحكومة الصينية أن تشرح.. سبب مشاركة أو عدم مشاركة” زعيمها.

وقال إن هناك تكهنات بأن الصين “تتخلى عن مجموعة العشرين” لصالح مجموعات مثل بريكس، التي تتمتع فيها بوضع مهيمن.

وتضم بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ووافقت على انضمام ست أعضاء آخرين هم مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، في تحرك يهدف إلى تسريع حملتها لإعادة التوازن إلى النظام العالمي الذي ترى أنه عفا عليه الزمن.

أزمة التوافق على لغة للإشارة إلى حرب أوكرانيا

هذا وكابد مفاوضو دول العشرين للتوصل إلى توافق بشأن اللغة المستخدمة في الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا، على أمل إقناع روسيا بالمشاركة في صياغة ما يعرف بإعلان الزعماء.

ويمثل روسيا في الاجتماع وزير الخارجية سيرجي لافروف الذي قال إنه سيعرقل إصدار الإعلان الختامي ما لم يعكس موقف موسكو بشأن أوكرانيا وأزمات أخرى.

وقال مصدر لرويترز إن الإعلان المشترك قد يصدر بتوافق الآراء أو عدم توافقها. ويمكن أن يحتوي على فقرات مختلفة توضح وجهات نظر مختلف البلدان. أو يمكن أن يسجل الاتفاق والاختلاف في فقرة واحدة.

ووفقًا لمصدر آخر رفيع المستوى من مسؤولي إحدى دول مجموعة العشرين، وافقت دول الغرب على الفقرة الخاصة بالحرب في أوكرانيا وأرسلتها إلى روسيا للوقوف على آرائها.

وأفاد المسؤول بأنّ روسيا حرة في قبول آراء دول الغرب وإبداء معارضتها كجزء من البيان. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، سيتعين على الهند إصدار بيان رئاسة القمة، وهو ما يعني أن مجموعة العشرين لن تصدر إعلانا لأول مرة منذ 20 عاما من اجتماعات القمة.

وأشار كريون باتلر مدير برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي في المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) إن إعلان الزعماء “هو أفضل طريقة لتسجيل ما تم الاتفاق عليه، بحيث يمكن محاسبة الدول في المستقبل من جانب أطراف خارجية وتعرف الأنظمة الحكومية ما وقع عليه زعماؤها وما تحتاج لإنجازه داخليا”.

يشار إلى أنّ اختلاف الآراء بخصوص الحرب، عرقل التوصل لاتفاق على بيان في اجتماعات وزارية خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين هذا العام.