توتال إنرجيز: أسعار الغاز الطبيعي المسال ستنخفض بحلول نهاية العقد

أشار باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الفرنسية للطاقة في قطر اليوم الثلاثاء، إلى أن الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن تنخفض بحلول نهاية العقد مع توفر إمدادات جديدة.

وقال بويانيه للصحفيين خلال احتفالية لوضع حجر الأساس لتوسيع منشأة للغاز الطبيعي المسال بحقل الشمال العملاق في قطر إن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن تزيد بنحو 100 مليون طن سنويا، أو حوالي 20 بالمئة، بحلول عام 2030، خاصة من المشروعات الجديدة في قطر والولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميا إلى مستوى قياسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي مع سعي أوروبا للحصول على بديل لإمدادات الغاز الروسية التي كانت تصل إليها عبر خطوط الأنابيب.

وقال الرئيس توتال إنرجيز “من الأفضل للجميع أن يكون هناك المزيد من المعروض في السوق لتحقيق استقرار في الأسعار بدلا من وجود نقص في السوق مثلما هو الحال اليوم. ربما بحلول نهاية العقد سنشهد تراجعا في الأسعار (الخاصة بالغاز الطبيعي المسال)”.