الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
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توتال: الغاز الذي ننتجه مع شركة روسية لا يُباع لموسكو

منذ 16 ثانية
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أفادت شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية بأنها تنتج بالاشتراك مع شركة “نوفاتك” الروسية الغاز المكثف في روسيا، والذي ينتهي به المطاف كوقود للطائرات، لكنّه مخصص بالكامل للتصدير، وذلك بعدما أفاد تقرير إعلامي بأن الوقود ربما يصل إلى الجيش الروسي.

وذكر تقرير نشرته صحيفة لو موند يوم الأربعاء أن مشروع توتال ونوفاتك المشترك، المعروف باسم ترنفتيجاز، يساهم في توريد الغاز المكثف لتصنيع وقود الطائرات، والذي ربما استخدمه الجيش الروسي في أوكرانيا.

واستند التقرير إلى بيانات سوق الطاقة، وتم تجميعه بمساعدة مجموعة النشطاء (وتنس جلوبال)”.

وفي ردّها المبدئي يوم الأربعاء، قالت توتال إنها لا تدير البنية التحتية للمشروع وليس لديها معلومات ولا تتحكم في مبيعات نوفاتك في السوق. وأصدرت الشركة تفاصيل برد شركة نوفاتك.

الى ذلك، نقلت عن نوفاتك قولها: “تشتمل مجموعة المنتجات المشتقة أثناء المعالجة في مجمع أوست لوجا على وقود الطائرات (جيت إيه-1) الذي يتم تصديره حصريا خارج روسيا… لا يوجد حتى ترخيص بالبيع داخل البلاد”. ويقع مجمع أوست لوغا في منطقة لينينغراد بروسيا.

واحتفظت الشركة الفرنسية، على عكس العديد من الشركات الغربية المنافسة، بأصولها في روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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