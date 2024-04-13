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توترات الشرق الأوسط تؤثر على رحلات كانتاس بين بيرث ولندن

منذ 12 دقيقة
شركة طيران كانتاس الأسترالية

شركة طيران كانتاس الأسترالية

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قالت شركة طيران كانتاس الأسترالية اليوم السبت 13 نيسان/أبريل الجاري، إنها غيرت مسار رحلاتها مؤقتا بين بيرث ولندن بسبب مخاوف متعلقة بالشرق الأوسط، مع تزايد التوقعات بشن هجوم إيراني على إسرائيل.

وقال متحدث باسم كانتاس “نعدل مؤقتا مسار رحلاتنا بين بيرث ولندن بسبب الوضع في بعض أنحاء الشرق الأوسط… سنتواصل مع العملاء مباشرة إذا حدثت أي تغييرات في الحجوزات”.

وقالت كانتاس إنه لم يتم تأجيل أو إلغاء أي رحلات جوية بين بيرث، عاصمة ولاية أستراليا الغربية، ولندن، لكن تم تعديل مسار الرحلات لتمر عبر سنغافورة.

وظلت الرحلات الأخرى التي تسيرها شركة الطيران، التي مقرها سيدني، من وإلى لندن دون تغيير لأنها تسلك مسارات طيران مختلفة.

ودخلت إسرائيل أمس الجمعة في حالة تأهب تحسبا لهجوم من إيران أو وكلائها مع تزايد التحذيرات من رد طهران على مقتل أحد كبار العسكريين في القنصلية الإيرانية بدمشق الأسبوع الماضي. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع “عاجلا وليس آجلا” وقوع هجوم لكنه حذر طهران من المضي قدما في ذلك.

    المصدر :
  • رويترز

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