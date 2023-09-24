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توتر أمني في إيران.. الإعلان عن إحباط تفجير 30 قنبلة في طهران

منذ 19 دقيقة
عناصر من الشرطة الإيرانية

عناصر من الشرطة الإيرانية - أرشيفية

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ذكرت وزارة الأمن الإيرانية (الأحد 24-9-2023) أنها أحبطت محاولة لتنفيذ 30 تفجيرا متزامنا في طهران وألقت القبض على 28 “إرهابيا” قالت إنهم على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة تسنيم للأنباء “ينتمي بعض (المقبوض عليهم) إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وبعضهم لديهم تاريخ من الانتماء إلى جماعات تكفيرية في سوريا وأفغانستان وباكستان وإقليم كردستان العراق”.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن عدة هجمات في إيران من بينها تفجير مزدوج في 2017 استهدف البرلمان الإيراني وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني.

وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم على ضريح شيعي أدى لمقتل 15 شخصا في مدينة شيراز بجنوب غرب البلاد.

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