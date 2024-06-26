الأربعاء 20 ذو الحجة 1445 ﻫ - 26 يونيو 2024 |
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توتر بين البرازيل والأرجنتين.. لولا دا سيلفا يطالب نظيره الأرجنتيني بالاعتذار

منذ 9 دقائق
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

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قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الأربعاء إنه يعتقد أن نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي مدين له ولبلاده باعتذار بسبب قوله “كثيرا من الأشياء الغبية” عن البرازيل.

وأضاف الزعيم اليساري في مقابلة مع موقع يو.أو.إل الإخباري البرازيلي أنه لم يلتق بعد بميلي، وهو يميني ليبرالي تولى منصبه في ديسمبر كانون الأول، لأنه يريد اعتذارا أولا.

وهاجم ميلي، حليف الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، لولا دا سيلفا عدة مرات خلال حملته الرئاسية الناجحة العام الماضي، ووصفه بأنه “شيوعي” و “فاسد”.

    المصدر :
  • رويترز

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