توتر بين زيلينسكي ومترجمه خلال مؤتمر صحفي.. "المجد لأوكرانيا"

اضطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدور مترجمه، الخميس، لغضبه من تقاعس الأخير عن ترجمة تعليقاته كاملة إلى الإنجليزية في مؤتمر صحفي كبير، وكأن لسان حاله يقول “بيدي لا بيد مترجمي”.

وتصرف زيلينسكي- الذي يفضل التحدث بالأوكرانية علنا- بعد أن اختزل المترجم تصريحاته خلال مؤتمر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

واستدار باتجاه المترجم قائلا بوضوح “وقلت عن نافذة الاحتمالات. قلت إنه لا يمكن حلها (الأزمة) لأن… كل يوم نرى البنادق وإطلاق النار من الجانب الروسي”.

وتابع “وقلت سلافا يوكريني (المجد لأوكرانيا)”.

ورد المترجم سريعا “المجد لأوكرانيا”.

وقال زيلينسكي بغضب واضح “شكرا جزيلا. إنه أمر مهم”

وخلال المؤتمر الصحفي، رفض زيلينسكي إجراء أي مفاوضات سلام مع موسكو قبل الانسحاب المسبق للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

وقال زيلينسكي إن “أناسًا يقتلون وينتهكون ويضربون مدننا المدنية بصواريخ كروز كل يوم، لا يمكن أن يكونوا يريدون السلام. يجب أن يغادروا أولًا أراضينا، وبعدها سنرى”، مؤكدًا أنه “لا يثق بروسيا”.

وانطلقت مساء الخميس، القمة الثلاثية بين زيلينسكي وأردوغان وغوتيريش بمدينة لفيف الأوكرانية.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الاجتماع الثلاثي كان مغلقا، وعقد بحضور وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين.

وعبرت الأمم المتحدة وتركيا عن أملهما في أن تدفع القمة الجهود نحو التوصل لحل سياسي في أوكرانيا، حيث يحتدم هناك غزو روسي منذ نحو نصف عام.