توتر روسي أمريكي في سماء سوريا

قال جنرال أميركي بأن طائرات مقاتلة روسية عمدت إلى مضايقة ثلاث مسيّرات أميركية الأربعاء خلال مشاركتها في مهمة ضد المتطرفين في الأجواء السورية.

وقال الجنرال في القوات الجوية الأميركية اليكسوس غرينكويتش في بيان “بينما كانت ثلاث طائرات مسيّرة أميركية من طراز “أم كيو-9″ تقوم بمهمة ضد أهداف لتنظيم داعش، بدأت ثلاث طائرات مقاتلات روسية بمضايقتها”.

وأضاف الجنرال أن المقاتلات الروسية أطلقت طلقات مضيئة أمام المسيّرات الأميركية التي أجبرت على اللجوء إلى المراوغة، في حين قام أحد الطيارين الروس بتشغيل الحارق الخلفي لطائرته أمام مسيرة “أم كيو-9″، ما تسبب “بالحد من قدرة مشغلها على الطيران بها بأمان”.

Regarding Russia's unprofessional behavior while reacting with U.S. aircraft over Syria, please see the video of today's encounter.

For the full statement by Lt. Gen. Alex Grynkewich, Commander, 9th AF (AFCENT) visithttps://t.co/WKDYPiPT96@CENTCOM @DeptofDefense @usairforce pic.twitter.com/nmSSBxUojO

— US AFCENT (@USAFCENT) July 5, 2023