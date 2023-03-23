الخميس 1 رمضان 1444 ﻫ - 23 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توتر سياسي داخل حكومة نتنياهو.. واستدعاء وزير الدفاع

منذ دقيقة واحدة
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

A A A
طباعة المقال

قال حزب ليكود في بيان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استدعى وزير دفاعه اليوم الخميس، وذلك دون الخوض في تفاصيل.

وجاء الاستدعاء عقب تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن أن وزير الدفاع يوآف غالانت سيطالب بوقف التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة المؤلفة من أحزاب دينية وقومية وأثارت احتجاجات غير مسبوقة على مستوى البلاد.

من جهته، اتهم حزب القوة اليهودية وزير الدفاع يوآف غالانت بالتخلي عن معسكر اليمين الحاكم اليوم الخميس بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيدعو إلى وقف التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وقال الجزب اليميني المتطرف في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير في بيان “أبعد يوآف غالانت نفسه عن المعسكر اليميني”.

وغالانت منتم لحزب ليكود المحافظ الذي يقود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة
تراجع الدولار وزيادة الطلب على البنزين يدفعان النفط للارتفاع
الرئيس التونسي قيس سعيد
واشنطن قلقة من تصرفات قيس سعيد: أضعف التوازنات الديمقراطية في تونس
علما الصين وروسيا
بديل للخط الأوروبي.. روسيا تأمل بتزويد الصين بالغاز عبر خط "باور أوف سيبريا 2"

الأكثر قراءة

ويل سميث
بالفيديو.. ويل سميث يرقص على اغنية "ايه اليوم الحلو ده"
فيديو لانهيار مبنى في قطر.. والسلطات تبحث عن ناجين
وزير الأشغال علي حمية
الوزير حميه يزفّ بشرى جديدة للبنانيين!