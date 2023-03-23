توتر سياسي داخل حكومة نتنياهو.. واستدعاء وزير الدفاع

قال حزب ليكود في بيان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استدعى وزير دفاعه اليوم الخميس، وذلك دون الخوض في تفاصيل.

وجاء الاستدعاء عقب تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن أن وزير الدفاع يوآف غالانت سيطالب بوقف التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة المؤلفة من أحزاب دينية وقومية وأثارت احتجاجات غير مسبوقة على مستوى البلاد.

من جهته، اتهم حزب القوة اليهودية وزير الدفاع يوآف غالانت بالتخلي عن معسكر اليمين الحاكم اليوم الخميس بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيدعو إلى وقف التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وقال الجزب اليميني المتطرف في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير في بيان “أبعد يوآف غالانت نفسه عن المعسكر اليميني”.

وغالانت منتم لحزب ليكود المحافظ الذي يقود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.