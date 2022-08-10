الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
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توتر صيني بريطاني.. وبكين ترفض تدخل أي دولة في شؤونها الداخلية

منذ ساعتين
بريطانيا والصين

بريطانيا والصين

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نددت السفارة الصينية في لندن الأربعاء بما وصفته بالتصريحات البريطانية “غير المسؤولة” بعد أن استدعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس السفير الصيني ليقدم تبريرا لتصرفات بكين تجاه تايوان.

واستدعت تراس اليوم الأربعاء السفير الصيني قائلة إن “السلوك العدواني المتزايد ” للصين في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان يهدد السلام والاستقرار في المنطقة المحيطة بتايوان.

وقالت السفارة الصينية على تويتر إن السفير “رفض وأدان بشدة الخطاب غير المسؤول من جانب المملكة المتحدة بشأن رد الصين المشروع والضروري على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان” في اجتماع مع مسؤول كبير بوزارة الخارجية البريطانية.

وأضافت أن “تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين. لا يحق لأي دولة أجنبية، بما في ذلك المملكة المتحدة، التدخل في الشؤون الداخلية للصين”.

وأجرت الصين أكبر مناوراتها على الإطلاق حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعتبرها جزءا من أراضيها بعد زيارة بيلوسي، وهي أرفع زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي إلى الجزيرة منذ عقود.

    المصدر :
  • رويترز

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