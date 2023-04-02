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توتر فوق خليج عمان.. إيران توجه تحذيرا لطائرة تابعة للبحرية الأمريكية

منذ 37 دقيقة
الولايات المتحدة وإيران

الولايات المتحدة وإيران

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نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن بحرية الجمهورية الإسلامية القول (الأحد 2-4-2023) إنها وجهت تحذيرا لطائرة استطلاع أمريكية قرب خليج عُمان.

وجاء في تقرير الوكالة “بعد التحذير، تم منع الطائرة من دخول أجواء البلاد دون تصريح”، وعرّف الطائرة بأنها من طراز (إي.بي-3إي).

وبينما ذكرت الوكالة في البداية أن الطائرة عبرت إلى داخل المجال الجوي الإيراني، قالت لاحقا إنها لم تدخل الأجواء الإيرانية وإنها غادرت بعد التحذير.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية بعد على طلب للتعليق.

وسبق لإيران أن خاضت مواجهات مماثلة مع القوات الأمريكية. ففي 2019 أسقطت طهران طائرة مُسيرة أمريكية قالت إنها كانت تحلق فوق جنوب إيران.

وفي 31 ديسمبر كانون الأول، قالت إيران إن جيشها أطلق طائرة مسيرة لتحذير طائرة استطلاع كانت تحاول الاقتراب من مناورات إيرانية على ساحل الخليج، دون أن تحدد هوية الطائرة.

ودأبت الولايات المتحدة على نشر أسلحة وقوات في الخليج المنتج للنفط لتوفير الأمن لحلفائها.

وفي العام الماضي، زاد تدهور العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة بين إيران والولايات المتحدة، مع وصول محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إلى طريق مسدود وبعد أن شنت طهران حملة قمع مميتة على المحتجين.

واستهدفت العقوبات الأمريكية أيضا موردي الطائرات المسيرة الإيرانية التي تقول واشنطن إنها استُخدمت في استهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا خلال الصراع مع روسيا.

وأقرت إيران في وقت سابق بإرسال طائرات مُسيرة إلى روسيا لكنها قالت إن ذلك كان قبل الغزو. وتنفي موسكو أن قواتها استخدمت طائرات مُسيرة إيرانية في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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