توتر في سجون الاحتلال.. الأسرى الفلسطينيون يهددون بخطوات احتجاجية

قال نادي الأسير، الإثنين، أن حالة من التوتر تسود السجون، وتحديدًا لدى أسرى “الجهاد الإسلامي”، بعد أن أبلغت إدارة السّجون أمير الهيئة القيادية العليا لهم، زيد بسيسي، بقرار نقله من سجن “ايشل” إلى سجن “جلبوع”، وذلك في إطار محاولة إدارة السّجون المستمرة للمساس بالبنية التنظيمية للجهاد الإسلامي، والتي تصاعدت بشكل أساس بعد عملية “نفق الحرية”.

وبحسب نادي الأسير، فإنه وردًا على ذلك أبلغ الأسرى الإدارة أنه وفي حال نفّذت القرار، سيتم اتخاذ خطوات احتجاجية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد نحو أسبوع من عملية قمع تعرض لها عضو الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد عبد عبيد، حيث جرى نقله من سجن “مجدو” إلى سجن “جلبوع”، ولاحقًا بعد خطوات من الأسرى تم (الاتفاق)، بنقله من سجن “جلبوع” إلى سجن “نفحة” خلال أسبوعين.

وكان الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد هددوا بالعصيان الشامل والإضراب العام، في حال نفّذت السلطات الإسرائيلية ومصلحة السجون، بقيادة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير تهديداتها بالاعتداء على حقوقهم وإلحاق المزيد من الإساءة بهم.