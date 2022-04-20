الخميس 20 رمضان 1443 ﻫ - 21 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توتر في محيط الكونغرس والشرطة الأمريكية تخلي المجمع.. إليكم التفاصيل

منذ 3 ساعات
عناصر من الحرس الوطني بمحيط الكونغرس

عناصر من الحرس الوطني بمحيط الكونغرس - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قالت شرطة مجمع الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) إنه لا يوجد تهديد للمجمع الموجود في العاصمة واشنطن بعد دقائق من إصدار بيان ذكرت فيها أنها تتعقب طائرة تشكل تهديدا محتملا.

وكانت شرطة الكابيتول الأمريكية قد أصدرت تنبيهًا مساء الأربعاء لإخلاء مبنى الكابيتول والمباني المجاورة الأخرى بسبب “تهديد محتمل” من طائرة، قبل الإعلان لاحقًا عن “عدم وجود تهديد”.

وقالت الشرطة في إشعار يوم الأربعاء: “إنها تتعقب طائرة تشكل تهديدًا محتملاً لمجمع الكابيتول”.

تضمنت المباني قيد الإخلاء مبنى الكابيتول الأمريكي ، ومركز زوار الكابيتول ، وهارت ، وديركسن ، ورسل ، وكانون ، ولونجوورث ، ورايبورن ، ومكتبة الكونغرس (جيفرسون ، وماديسون ، وآدامز) ، ومباني الحديقة النباتية الأمريكية (الإدارية والمعزوفة).

وقالت السلطات المسؤولة أنه “تم إخلاء مبنى الكابيتول بدافع من الحذر الشديد هذا المساء. لا يوجد تهديد في مبنى الكابيتول “.

وقال المسؤولون لوكالة أسوشيتيد برس إن عملية الإخلاء كانت ناجمة عن طائرة عسكرية تحمل الفرسان الذهبيين التابعين للجيش الأمريكي لحضور حدث في ملعب البيسبول في واشنطن ناشيونال.

كان الجنود يشاركون في عرض مظلي قبل المباراة ، وقفزوا من الطائرة إلى الميدان، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

حيث يقع ملعب البيسبول على بعد حوالي ميل واحد من مبنى الكابيتول.

    المزيد من أخبار العالم

    إيمانويل ماكرون
    استطلاع رأي يكشف.. ماكرون أكثر إقناعا عن لوبان
    مجموعة الدول السبع
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    وزراء مالية الدول السبع يتعهدون بمنح أوكرانيا 24 مليار دولار
    آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
    غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصيدليات
    جريمة المروج: تفاصيل جديدة وتضارب في المعلومات
    وزير التربية للمرشحين: إستعدوا للإمتحانات الرسمية
    النائب إيلي الفرزلي
    ماذا قال الفرزلي لصوت بيروت انترناشونال بعد “دهس” المودعين المعتصمين امام مجلس النواب؟