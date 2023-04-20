توتر في مياه الخليج.. إيران تجبر غواصة أمريكية على الصعود إلى السطح

قال قائد البحرية الإيرانية شهرام إيراني للتلفزيون الرسمي (الخميس 20-4-2023) إن أسطول الجمهورية الإسلامية أجبر غواصة أمريكية على الصعود إلى السطح لدى دخولها مياه الخليج، في أحدث تقرير بشأن ما يبدو أنه مواجهة بين القوات الإيرانية والأمريكية في منطقة الخليج.

وقال “كانت الغواصة الأمريكية تقترب وهي مغمورة تحت السطح لكن الغواصة الإيرانية فاتح رصدتها ونفذت … مناورات لإجبارها على الصعود إلى السطح أثناء مرورها عبر مضيق (هرمز). ودخلت أيضا مياهنا الإقليمية ولكنها … صححت مسارها بعدما تلقت إنذارا”.

وأضاف “كانت الغواصة تبذل قصارى جهدها، مستخدمة كل قدراتها، للمرور في صمت تام دون أن يتم رصدها… سنوضح بالتأكيد للهيئات الدولية أنها انتهكت حدودنا”.

وقالت البحرية الأمريكية في وقت سابق هذا الشهر إن الغواصة فلوريدا التي تعمل بالطاقة النووية والمزودة بصواريخ موجهة تعمل في الشرق الأوسط دعما للأسطول الخامس الأمريكي الذي يتخذ من البحرين مقرا له.

ولم يعلق الجيش الأمريكي بعد على التصريحات الإيرانية. وأرسلت رويترز رسالة لطلب التعليق من الأسطول الخامس.

ووقع عدد من المواجهات بين القوات الإيرانية والأمريكية قبل ذلك. وقالت البحرية الإيرانية في أوائل أبريل نيسان إنها وجهت تحذيرا لطائرة استطلاع أمريكية بعد رصدها قرب خليج عُمان. وفي عام 2019، أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة قالت إنها كانت تحلق فوق جنوب إيران.