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توتر كبير.. أضخم توغل صيني فوق منطقة الدفاع الجوي التايوانية

منذ 42 دقيقة
العلاقات الصينية التايوانية تشهد توتراً كبيراً

العلاقات الصينية التايوانية تشهد توتراً كبيراً (رويترز)

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قالت حكومة تايوان (الاثنين 26-12-2022) إن 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، من بينها طائرات مقاتلة ومسيرة، دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذلك في أكبر توغل صيني يعلن عنه حتى الآن.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن 43 من تلك الطائرات عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان، وهي منطقة فاصلة غير رسمية بين الجانبين تقع داخل منطقة الدفاع، في الوقت الذي تواصل فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في تايوان إن هذا هو أكبر توغل لسلاح الجو الصيني في منطقة الدفاع التايوانية حتى الآن على الرغم من عدم وجود شعور بالخطر على الجزيرة التي تتعرض لضغوط متزايدة من الصين في السنوات القليلة الماضية.

وقالت الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، إنها أجرت “تدريبات هجومية” في البحر والمجال الجوي حول تايوان أمس الأحد ردا على ما وصفته باستفزاز تايبه والولايات المتحدة.

وقالت تايوان، التي ترفض بشدة مزاعم الصين بالسيادة عليها، إن التدريبات تظهر خرق بكين للسلم الإقليمي ومحاولتها ترهيب الشعب التايواني.

وقال مسؤول تايواني كبير مطلع على الوضع الأمني في المنطقة لرويترز إن تقديرات الحكومة التايوانية تشير إلى أن “الاستفزازات” العسكرية الصينية جاءت للتعبير عن غضب بكين من قانون التفويض الدفاعي الأمريكي الجديد الذي يعزز المساعدة العسكرية لتايوان.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن القوات الجوية الصينية أرسلت خلال التدريبات طائرات حربية من عدة مواقع في جميع أنحاء البلاد في محاكاة لهجمات على السفن الحربية التايوانية والأمريكية.

ولم يرد بعد مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني على طلب رويترز للتعليق.

وقال مكتب رئيسة تايوان تساي إينج وين في بيان إن تساي ستدعو لعقد اجتماع أمن قومي رفيع المستوى صباح غد الثلاثاء لمناقشة سبل تعزيز نظام الدفاع المدني في تايوان يليه مؤتمر صحفي حول إجراءات الدفاع المدني الجديدة.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل لكن وزارة الدفاع قالت إنها تدرس تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية لما يزيد على أربعة أشهر.

    المصدر :
  • رويترز

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