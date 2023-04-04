توتر واعتقالات.. الشرطة الإسرائيلية تعتدي على مصلين في المسجد الأقصى

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابات في المسجد الاقصى جراء مواجهات بين المصلين المعتكفين وقوات الشرطة الإسرائيلية في ساعة متأخرة من مساء (الثلاثاء 4-4-2023).

وأظهرت لقطات مصورة اقتحام الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الاقصى والاعتداء على المصلين بالضرب واعتقال عدد منهم.

ونقل مراسل رويترز عن شهود قولهم إن مئات المصلين لبوا دعوة من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية للاعتكاف في الأقصى للتصدي لدعوات جماعات يهودية لاقتحام المسجد غدا الاربعاء بمناسبة الأعياد اليهودية.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمراسل رويترز في رام الله “نحذر الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمر في الأماكن المقدسة والتي ستؤدي إلى الانفجار الكبير”.

وفي حديثه لمراسل رويترز في غزة، قال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحركة حماس في قطاع غزة باسم نعيم “اعتداء الشرطة الاسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى عمل استفزازي وجبان، يجب أن تعاقب إسرائيل على جرائمها”.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في بيان “إن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك يشكل تهديدا جديّا على مقدساتنا، وعلى الشعب الفلسطيني أن يكون حاضرا بكل مكوناته للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة”.