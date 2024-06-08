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توتر وتصعيد.. مقاتلات صينية اقتربت من سفينة هولندية "بشكل غير آمن"

منذ 33 دقيقة
هولندا - الصين

هولندا - الصين

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قالت وزارة الدفاع الهولندية (السبت 8-6-2024) إن طائرات مقاتلة تتبع القوات الجوية الصينية حلقت حول فرقاطة هولندية واقتربت من طائرة هليكوبتر تابعة لها في بحر الصين الشرقي بطريقة “تسببت في وضع قد يكون غير آمن”.

وذكرت الوزارة في بيان أن السفينة (ترومب) التابعة للبحرية الملكية الهولندية كانت في دورية أمس الجمعة دعما لعقوبات تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية عندما حومت طائرتان مقاتلتان صينيتان حولها عدة مرات.

وفي وقت لاحق، اقتربت طائرتان مقاتلتان صينيتان وطائرة هليكوبتر من المروحية إن.إتش90 التابعة للسفينة.

وأضافت الوزارة أن “الحادث وقع في الأجواء الدولية”.

وستتجه السفينة ترومب إلى اليابان بعد ذلك ثم إلى هاواي من أجل مناورات “حافة المحيط الهادي”.

    المصدر :
  • رويترز

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